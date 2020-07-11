الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابّين فلسطينيين من بلدة يعبد غربي جنين
رام الله- (أ ش أ):
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابّين فلسطينيين من بلدة يعبد غربي جنين.
وأفادت مصادر محلية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات، واعتقلت الشابين عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.
يذكر أن قوات الاحتلال كثفت، خلال الشهرين الماضيين، من اقتحاماتها للبلدة واعتقلت أكثر من 55 مواطنا منها.
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