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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابّين فلسطينيين من بلدة يعبد غربي جنين

10:43 ص السبت 11 يوليه 2020
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابّين فلسطينيين من بلدة يعبد غربي جنين

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابّين فلسطينيين من بلدة يعبد غربي جنين.

وأفادت مصادر محلية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات، واعتقلت الشابين عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت، خلال الشهرين الماضيين، من اقتحاماتها للبلدة واعتقلت أكثر من 55 مواطنا منها.

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