هل كانت أمريكا على علم بفيروس كورونا قبل 11 شهرًا من ظهوره؟

وكالات:

زعم الصحفي الأمريكي ديك أوليجير، في مقطع فيديو، أن الكونجرس الأمريكي كان على دراية بفيروس كورونا المُستجد قبل 11 شهرًا من ظهوره وزحفه إلى العالم منذ أواخر ديسمبر الفائت، بيد أن تقريرا صحفيا دحض تلك المزاعم.

واستند أوليجير في ذلك إلى تبني الكونجرس الأمريكي مساعدات متعلقة بكورونا بموجب قانون (المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادى الخاص بفيروس كورونا)، المعروف اختصارًا باسم قانون كيرز(CARES ACT H.B. 748) في 24 يناير 2019، رغم أن الوباء ظهر أول مرة فى العالم في ديسمبر 2019.

لكن وكالة رويترز كشفت، بعد بحث وتقصّي، أن الفيديو مجتزأ ويشير إلى أمور كاذبة وغير صحيحة، وقال إن البند المتعلق بالفيروس التاجي في مشروع القانون أُضيف في مارس الماضي. ووفقًا لسجلات الكونجرس الرسمية، أصبح قانون "كيرز" قانونًا عامًا في 27 مارس الماضي.

وذكرت رويترز أنه تم تقديم القانون في الأساس كمشروع قانون في 24 يناير 2019 من قِبل النائب جو كورتني من ولاية كونيتيكت، بعنوان "الإلغاء الضريبي للمزايا الصحية من الطبقة المتوسطة لعام 2019".

ولم تتضمن النسخة الأولية لمشروع القانون أي شيء يتعلق بالفيروس التاجي المُستجد، لكن أُضيف بند لاحقًا بموجب قانون "كيرز" يتوافق مع الجائحة، وهو أمر مُعتاد مُعتاد في الكونجرس.

كان الكونجرس أقرّ بموجب ذلك القانون، في وقت سابق من الشهر الماضي، حزمة مساعدات مالية بقيمة حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار لدعم العمال الأمريكيين والأعمال والمشروعات الصغيرة المتضررة من الجائحة.

وحتى اللحظة، سجلت الولايات المتحدة، الأكثر تضررًا من الوباء، مليوني و27 ألفًا و438 حالة، و113 ألفًا و125 وفاة، وفق إحصاءات "وورلد ميترز".