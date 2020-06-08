آلاف المشيعين يلقون نظرة الوداع على فلويد قبل دفنه (بث مباشر)

وكالات

توافد آلاف المشيعين اليوم الاثنين، لإلقاء نظرة الوداع على جسد جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل أثناء اعتقاله في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في إلى كنيسة بمدينة هيوستن في ولاية تسكاس، حيث مسقط رأسه.

واندلعت إثر وفاته احتجاجات عارمة في البلاد ومنها إلى أوروبا تضامنا معه ورفضًا للعنصرية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واصطف المشيعين في صفين محافظين على قواعد التباعد الاجتماعي، وسمح لهم بإلقاء نظرة الوداع على فلويد، في إطار مراسم دفنه.

ويتم قياس درجة الحرارة للمشاركين في تشيع جثمان فلويد، في إطار الجهود الهادفة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-١٩).



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ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في تشيع جثمان فلويد، غدًا الثلاثاء، بمقبرة هيوستن ميموريال جاردنز في ضاحية بيرلاند، بجانب والدته لارسينيا فلويد.

وطالب المسؤولون من المشاركين في تشييع فلويد بارتداء الأقنعة والقفازات للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، من المقرر أن يشارك في تشييع فلويد.