وفاة أول طبيب جراء إصابته بكورونا في مكة

الرياض 4 حزيران/ يونيو (د ب أ)-

توفي طبيب باكستاني في إحدى مستشفيات مكة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهي أول حالة وفاة لطبيب بالفيروس تسجلها المنطقة.

وكشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة في بيان لها اليوم الخميس عن وفاة الطبيب، نعيم خالد شودري 47 عاما، باكستاني الجنسية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في أثناء تأديته مهامه العملية ضمن الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

يذكر أن الطبيب شودري كان يعمل أخصائي جراحة بقسم الجراحة العامة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 93175 حالة مؤكدة، بزيادة 1975 إصابة عن المسجلة أمس.