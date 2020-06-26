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زلزال بقوة 6.4 يضرب الصين

12:18 ص الجمعة 26 يونيو 2020
زلزال بقوة 6.4 يضرب الصين

نتيجة زلزال - ارشيفية

بكين - (أ ش أ):

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة، منطقة سنجان ذاتية الحكم شمال غرب الصين .

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق منخفض يبلغ عشرة كيلومترات، بينما لم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار.. حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " اليوم الخميس.

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