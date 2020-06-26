زلزال بقوة 6.4 يضرب الصين

بكين - (أ ش أ):

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة، منطقة سنجان ذاتية الحكم شمال غرب الصين .

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق منخفض يبلغ عشرة كيلومترات، بينما لم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار.. حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " اليوم الخميس.