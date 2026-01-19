أكاديمية الفنون تتعاون مع مصر الخير لتنظيم مسابقة فنية وأدبية (تفاصيل)

أعلنت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع أكاديمية الفنون، عن انطلاق الموسم الأول للمسابقة الفنية والأدبية الكبرى تحت شعار"الفن في خدمة المجتمع".

تهدف المسابقة إلى الإسهام في تشجيع شباب الهواة والمتخصصين على الدمج والمساهمة البناءة من خلال مختلف الفنون والآداب في إبراز القضايا التي تعود بالنفع على المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايا اجتماعية محورية، كالتعليم والفقر، قضايا المرأة، وقضايا الغرم وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من القضايا المجتمعية.

مجالات المسابقة:

1- المجالات الفنية:

- الأفلام الوثائقية القصيرة

- الأفلام الروائية القصيرة

- الأفلام الرسوم المتحركة القصيرة

- الأفلام ثلاثية الأبعاد للأطفال (3D)

- الأفلام التجريبية القصيرة جدا (experimental).

2- المجالات الأدبية:

- النص المسرحي

- القصة القصيرة

- السيناريو لفيلم قصير أو فيلم تحريك.

الشروط العامة:

- المرحلة العمرية (من 18 إلى 40 عام)

- يسمح بالمشاركة للمتخصصين والهواة في مجالات المسابقة.

- يتم التحكيم من قبل متخصصين في كل مجال من مجالات المسابقة.

- أن يكون العمل المقدم بالمسابقة أصيلا من إنتاج المتسابق وغير منسوخ.

- الالتزام بالقيم الأخلاقية وعدم مخالفة العادات أو الإساءة لأي جهة بالعمل الأدبي أو الفني المقدم.

- وضوح الرسالة المجتمعية للعمل الأدبي والفني وقدرته على التأثير الإيجابي بالمجتمع.

- مراعاة الإبداع والابتكار في الفكرة والتنفيذ.

تمنح جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال من مجالات المسابقة.

آخر موعد للتقديم:

أول شهر مارس ٢٠٢٦

لمزيد من التفاصيل حول الشروط الفنية يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

شروط المسابقة الفنية: هنا

شروط المسابقة الأدبية: هنا

للتسجيل في المسابقة من خلال الرابط التالي:

استمارة المسابقة الفنية: هنا

استمارة المسابقة الأدبية: هنا

