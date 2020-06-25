الرئاسة التركية مُستاءة من كتاب بولتون: "تزوير غير مقبول"

أنقرة- (د ب أ):

أعرب فخر الدين آلطون، رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، عن استيائه مما تضمنه كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، من نقاط لها علاقة بمباحثات جرت في وقت سابق بين تركيا والولايات المتحدة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها آلطون، على حسابه الشخصي بموقع تويتر، فجر اليوم الخميس.

وقال المسؤول التركي إنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يقوم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، باستخدام مباحثات دبلوماسية جادة، ومساعٍ لحل عدد من القضايا بين الحلفاء (تركيا والولايات المتحدة)؛ كمادة ضمن الأجندة السياسية الداخلية".

وأوضح ألطون أنه "(من خلال ما ورد بكتاب بولتون) يتضح أن المباحثات التي أجراها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تم نقلها بشكل خاطئ أحادي الجانب، بعد التلاعب فيها".

ونقلت وكالة "الأناضول" قوله:"من الواضح كذلك أن الهدف من هذا التزوير هو تحقيق مكاسب سياسية داخلية ومنافع شخصية"، مشيرًا إلى أن "تركيا لم تعد تتعجب من مثل هذه التلاعبات التي تستهدفها، غير أننا سنواصل تقويض هذه المحاولات من خلال اتخاذ مواقف حاسمة ضدها".

كما أوضح ألطون أن "الرئيسين أردوغان وترامب حريصان على إصلاح العلاقات التركية الأمريكية، واستمرارها بشكل مستقر، وذلك رغم الاختلافات العميقة، ورغم الأصوات التي تستهدف تركيا في واشنطن".