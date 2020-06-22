ناميبيا تخفف إجراءات الإغلاق في معظم أقاليمها

جوهانسبرج - (د ب أ)

تعتزم ناميبيا، تخفيف إجراءات الاغلاق الرامية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، إلى أدنى مستوياتها في 13 من بين 14 اقليما في البلاد، فيما ستظل اجراءات الوقاية المشددة سارية في إقليم "إيرونجو" الذي يضم مدينة "والفيز باي" ثاني أكبر مدينة في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس هاجي جينجوب قوله للصحفيين في العاصمة ويندهوك اليوم الاثنين إن تخفيف الإجراءات، الذي سيسري اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، يتضمن السماح بإقامة تجمعات تضم 250 شخصا للمشاركة في حفلات الزفاف والجنازات والمراسم الدينية.

وأضاف أن ذهاب الطلاب إلى المدارس سوف يظل اختياريا.

وأردف أنه سوف يتم السماح باستقبال عدد غير معلن من السائحين "من أسواق يتم اختيارها بعناية على أساس حجم انتشار الجائحة في تلك الأماكن".

وسوف يتم السماح بتشغيل متاجر الخمور والمطاعم الصغيرة والحانات خلال ساعات العمل الطبيعية.

وذكرت بلومبرج أنه تم فرض إجراءات إغلاق مشددة في إقليم إيرونجو الذي يضم مدينة "والفيس باي" منذ ثلاثة أسابيع، نظرا لارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في الاقليم ، حيث تم تسجيل 42 حالة إصابة في الإقليم بين 63 حالة تم تسجيلها على مستوى البلاد.