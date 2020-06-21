شكري يبحث مع نظيره الروسي الوضع في ليبيا وسد النهضة
(وكالات):
أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، لبحث العلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع هناك، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلاً عن استعراض مجمل المستجدات في ملف سد النهضة.
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