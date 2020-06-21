أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

شكري يبحث مع نظيره الروسي الوضع في ليبيا وسد النهضة

05:01 م الأحد 21 يونيو 2020
شكري يبحث مع نظيره الروسي الوضع في ليبيا وسد النهضة

سامح شكري وسيرجي لافروف

(وكالات):

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، لبحث العلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع هناك، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلاً عن استعراض مجمل المستجدات في ملف سد النهضة.

سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا سامح شكري سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تتنفس من أنبوب حنجري.. مصادر طبية: تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي