إنقاذ 90 مهاجرا بينهم رضيعان قرب السواحل الإيطالية

كتب : مصراوي

08:13 م 19/01/2026

أرشيفية

(د ب أ)
قالت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" الانسانية إن 90 شخصا من بينهم رضيعان جرى إنقاذهم من قبل سفينتها "اوشن فايكينج"، اليوم الاثنين، قرب السواحل الإيطالية.
وأفادت المنظمة على حسابها بموقع "إكس"، إن السفينة نقلت المهاجرين الناجين صباح اليوم، إلى ميناء "باليرمو".
وأوضحت "تحديد ميناء قريب سمح بإنقاذ الأرواح والحد من الآلام. هذا هو المطلوب في القانون البحري الدولي".
وعلى الرغم من تراجع تدفقات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الأوروبية بنسبة 26 % في عام 2025، إلا أن طريق وسط البحر المتوسط الذي يضم سواحل ليبيا أساسا وتونس، لا يزال الأعلى نشاطا لمهربي البشر، وفق تقرير حديث للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).
وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فقد لقي ما لا يقل عن 1878 شخصا حتفهم في البحر المتوسط عام 2025، مقارنة بـ 2573 شخصا في 2024.

السواحل الإيطالية إنقاذ مهاجرين اوشن فايكينج

