وكالات

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال هاتفيا اليوم الاثنين مع وزراء خارجية الأردن وباكستان وتركيا آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حيث جرى خلال الاتصال بحث المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة للتعامل معها".

وأوضحت "واس" أن بن فرحان تلقى اتصالاً أيضاً من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وجرى خلاله استعراض المستجدات الراهنة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما تلقى وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، حيث جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحة الإقليمية.

وبحث وزير الخارجية السعودي الخميس الماضي تطورات الأوضاع في المنطقة ومستجدات القضايا الإقليمية، مع مسؤولين من قطر وعُمان إيران وفرنسا ، حيث جاءت المباحثات في وقت تشهد فيه إيران اضطرابات داخلية واسعة، وسط تصاعد الضغوط الدولية والانتقادات الموجهة للسلطات الإيرانية على خلفية تعاملها مع الاحتجاجات.

وحثت العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرجاء توجيه ضربات ضد إيران بسبب القمع الدموي الذي تمارسه الحكومة ضد المتظاهرين، وذلك وفقا لدبلوماسي عربي مطلع على الأمر.

وقال الدبلوماسي،الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الحساسة،إن كبار المسؤولين من مصر وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر أثاروا مخاوف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من أن التدخل العسكري الأمريكي من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي ويزعزع استقرار منطقة مضطربة بالفعل.