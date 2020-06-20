روسيا تدعو لنسخة جديدة من معاهدة نووية مع أمريكا قبل المفاوضات

موسكو - (د ب أ)

دعت روسيا إلى التوصل لنسخة جديدة من معاهدة نووية مع الولايات المتحدة، قبيل محادثات بشأن تحديد الأسلحة بين واشنطن وموسكو التي من المقرر أن تبدأ بغد غد الاثنين.

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، بحسب تقرير لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم السبت، إن سريان معاهدة رئيسية بشأن الأسلحة النووية سينتهي في فبراير المقبل، وستكون النسخة الجديدة صحيحة ومنطقية. لكنه أضاف أن المعاهدة ليست فائقة الأهمية.

وذكر ريابكوف أن روسيا ستعرض التعاون مع الولايات المتحدة بشأن تحديد الأسلحة وانتشارها خلال المفاوضات .

وتقصر معاهدة ستارت الجديدة، السارية لمدة عشر سنوات قاربت على الانتهاء، عدد القاذفات في الترسانات النووية الروسية والأمريكية على 800 راجمة صواريخ و1550 رأسا حربيا نوويا بعيد المدى لكل منهما. وهي آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وحذرت موسكو مرارا من خطر بدء سباق تسلح جديد إذا لم يتم تجديد المعاهدة.

وأضاف ريابكوف أن كل شيء يعتمد في نهاية المطاف على ما تقرره حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.