السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق النار في لبنان

كتب : مصراوي

10:56 م 16/04/2026

وزارة الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في لبنان، وتثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، والحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، إن:"المملكة تجدد التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه".

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وقف إطلاق النار في لبنان لبنان وإسرائيل السعودية دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
سيول تضرب سانت كاترين.. والطوارئ تعلن حالة الاستنفار بجنوب سيناء (فيديو
سيول تضرب سانت كاترين.. والطوارئ تعلن حالة الاستنفار بجنوب سيناء (فيديو
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين