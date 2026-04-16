بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام

كتب : محمود الطوخي

11:35 م 16/04/2026

لبنان وإسرائيل

دخل اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حيز التنفيذ رسميا بحلول منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لهذه التهدئة التي تستمر لمدة 10 أيام بموافقة الطرفين.

وتأتي هذه الخطوة لتمثل تحولا ميدانيا بعد أكثر من شهر من المواجهات العسكرية المباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

كواليس اتفاق وقف إطلاق النار

وشهدت واشنطن يوم الثلاثاء الماضي أولى المباحثات الدبلوماسية المباشرة بين البلدين الجارين منذ عقود، سعيا للوصول إلى هذه التهدئة.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد فترة من الصراع المحتدم، حيث كان حزب الله بدأ عمليات إطلاق النار تجاه إسرائيل فور اندلاع الحرب مع إيران، واستمر في تنفيذ هجمات استهدفت المناطق الشمالية حتى الساعات الأخيرة من ليلة الخميس.

هجمات سبقت موعد وقف إطلاق النار

وشهدت الساعات التي سبقت بدء سريان وقف إطلاق النار، تصعيدا ميدانيا حيث دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات بشمال إسرائيل.

وأفادت هيئة الطوارئ الإسرائيلية بأن الرشقات الصاروخية الأخيرة أسفرت عن إصابة 8 أشخاص على الأقل، بينهم حالتان في وضع صحي خطير.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الخميس عن استهداف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، في إطار العمليات العسكرية التي سبقت التزام الأطراف بقرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

