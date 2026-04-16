عقد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، لقاءً موسعًا مع أعضاء المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، حيث جرى خلاله استعراض دور المركز وبحث سبل تطوير الأداء وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في مصر.

توجيهات لتعزيز تدفق المعلومات بدقة وسرعة

أكد رئيس الهيئة خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، وتيسير تدفق المعلومات بدقة وسرعة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وشدد على أهمية فتح قنوات تواصل مستدامة مع المراسلين الأجانب، بما يسهم في إبراز حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، وتقديم صورة دقيقة وموثقة عن التطورات في مصر.

استعراض جهود المركز الصحفي للمراسلين الأجانب

استعرض أيمن ولاش، مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، خلال اللقاء، أنشطة المركز في دعم وتسهيل عمل وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، إلى جانب التطورات التي شهدتها آليات العمل وإعادة الهيكلة منذ عام 2024.

وتناول العرض أوجه التعاون بين المركز الصحفي وكافة أجهزة الدولة فيما يتعلق بتيسير عمل المراسلين الأجانب وتوفير البيانات اللازمة لهم بما يضمن دقة التغطيات الإعلامية.

خطة لتطوير الخطاب الإعلامي المصري

أكد "رئيس الهيئة" أهمية وضع خطة شاملة لتطوير الخطاب الإعلامي خلال الفترة المقبلة، بما يخدم المصالح الوطنية المصرية، ويتماشى مع التحديات الإقليمية والتحولات الجيوسياسية العالمية.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وما تحظى به من اهتمام من الإعلام الأجنبي باعتبارها ركيزة للتوازن الإقليمي.

تطوير آليات التواصل مع المراسلين الأجانب

شدد السفير علاء يوسف، على ضرورة تطوير آليات التواصل مع وسائل الإعلام الدولية والمراسلين الأجانب، مع الإسراع في تزويدهم بالمعلومات الموثقة والبيانات الدقيقة لضمان تغطيات إعلامية موضوعية.

ياسمين فؤاد تؤدي اليمين القانونية كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر





بعد التوجيه الرئاسي.. هيئة الاستعلامات: قانون الأسرة الجديد يوازن بين العدالة وحماية الأسرة المصرية





الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث مع الاستعلامات تعزيز التعاون



