عمان (أ ش أ)

رحب الأردن بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، عن وقف إطلاق النار في لبنان الشقيق، مثمنا الدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس اللبناني جوزيف عون، والحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

‏وأكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية في بيان اليوم الخميس، أن وقوف الأردن المطلق مع الدولة اللبنانية في فرض سيطرتها وسيادتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.