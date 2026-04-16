إعلان

أبو الغيط يرحب بالإعلان الأمريكي عن وقف النار في لبنان

كتب : مصراوي

11:04 م 16/04/2026

أحمد أبو الغيط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة (أ ش أ)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف إطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام اعتباراً من منتصف ليل اليوم، معرباً عن إيجابية هذا التطور لا سيما فيما يتعلق بوقف معاناة الشعب اللبناني.

وأعرب أبو الغيط عن بالغ التقدير للجهود الدبلوماسية التي بذلها عدد من الدول العربية في سبيل الدفع باتجاه التوصل لهذا الاتفاق.

ومن جانبه، قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن الأمين العام شدد على أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار فور دخوله حيز النفاذ، داعياً إلى الاستفادة من هذه الفرصة كونها تشكل خطوة مهمة تمهد لإجراء مفاوضات جادة تفضي إلى وقف إطلاق نار مستدام في لبنان.

وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على موقف الجامعة العربية الداعم لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية في سبيل بسط سلطة الدولة الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الدول العربية أبو الغيط لبنان وإسرائيل جنوب لبنان الشرق الأوسط وقف إطلاق النار في لبنان الجامعة العربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
رياضة عربية وعالمية

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
سيول تضرب سانت كاترين.. والطوارئ تعلن حالة الاستنفار بجنوب سيناء (فيديو
أخبار المحافظات

سيول تضرب سانت كاترين.. والطوارئ تعلن حالة الاستنفار بجنوب سيناء (فيديو
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
أخبار مصر

رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين