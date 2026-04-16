القاهرة (أ ش أ)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف إطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام اعتباراً من منتصف ليل اليوم، معرباً عن إيجابية هذا التطور لا سيما فيما يتعلق بوقف معاناة الشعب اللبناني.

وأعرب أبو الغيط عن بالغ التقدير للجهود الدبلوماسية التي بذلها عدد من الدول العربية في سبيل الدفع باتجاه التوصل لهذا الاتفاق.

ومن جانبه، قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن الأمين العام شدد على أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار فور دخوله حيز النفاذ، داعياً إلى الاستفادة من هذه الفرصة كونها تشكل خطوة مهمة تمهد لإجراء مفاوضات جادة تفضي إلى وقف إطلاق نار مستدام في لبنان.

وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على موقف الجامعة العربية الداعم لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية في سبيل بسط سلطة الدولة الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني.