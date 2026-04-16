أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق نجح في نقل نحو 2000 أسرة من منطقة عشوائية غير آمنة إلى مشروع الإسكان المتكامل "الفسطاط فيو"، ضمن جهود تطوير المناطق غير الآمنة ورفع جودة حياة المواطنين.

وأضاف صديق، خلال حواره ببرنامج "البعد الرابع" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنطقة كانت مصنفة ضمن 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، وكانت تمثل بيئة غير صالحة للسكن وتهدد صحة وسلامة السكان.

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أنه تم أيضًا نقل 4700 أسرة من منطقة "عزبة أبو قرن" إلى مدينة السلام، بعد أن كانت المنطقة تستخدم كمقلب عمومي للنفايات داخل محافظة القاهرة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى حدائق الفسطاط.

وتابع أن منطقتي الفسطاط وعزبة أبو قرن تمثلان مساحات تبلغ نحو 500 فدان و30 فدانًا، وشهدتا تحولات عمرانية كبيرة في إطار خطة بدأت دراستها منذ عام 2016.

وشدد على أن الدولة أعلنت خلو مصر من المناطق العشوائية غير الآمنة ضمن مستهدفات رؤية 2030، مؤكدًا أن صندوق التنمية الحضرية يواصل تنفيذ خطته في مختلف المحافظات، وليس في القاهرة فقط، وبخطوات ثابتة رغم التحديات العالمية.

خالد صديق: إزالة كوبري السيدة عائشة قرار جريء ومدروس بعناية