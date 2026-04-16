هجوم صاروخي من لبنان على إسرائيل

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بإصابة 6 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة، في هجوم صاروخي من لبنان استهدف مدينة كرميئيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، تسجيل إصابة شخص في نهاريا جراء هجوم صارخي من لبنان، بالإضافة إلى بلاغات أولية عن سقوط صواريخ أو شظايا في المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فرق الطوارئ تعمل في عدة مواقع سقطت فيها صواريخ في شمال إسرائيل.

انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة بإسرائيل

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة بمدينة كرميئيل إثر القصف، إضافة إلى اشتعال النيران في سيارات بنهاريا جراء الهجوم الصاروخي.

إطلاق 25 صاروخا و3 مسيّرات من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 25 صاروخا و3 مسيّرات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال ساعة واحدة.