إعلان

إصابات وأضرار في شمال إسرائيل إثر هجوم صاروخي من لبنان

كتب : وكالات

11:07 م 16/04/2026

هجوم صاروخي من لبنان على إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بإصابة 6 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة، في هجوم صاروخي من لبنان استهدف مدينة كرميئيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، تسجيل إصابة شخص في نهاريا جراء هجوم صارخي من لبنان، بالإضافة إلى بلاغات أولية عن سقوط صواريخ أو شظايا في المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فرق الطوارئ تعمل في عدة مواقع سقطت فيها صواريخ في شمال إسرائيل.

انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة بإسرائيل

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة بمدينة كرميئيل إثر القصف، إضافة إلى اشتعال النيران في سيارات بنهاريا جراء الهجوم الصاروخي.

إطلاق 25 صاروخا و3 مسيّرات من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 25 صاروخا و3 مسيّرات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال ساعة واحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله لبنان لبنان وإسرائيل صواريخ حزب الله جنوب لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
رياضة عربية وعالمية

حسن شحاتة يروي كواليس أزمته مع ميدو في كأس الأمم الأفريقية 2006
مصراوي ستوري

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

سيول تضرب سانت كاترين.. والطوارئ تعلن حالة الاستنفار بجنوب سيناء (فيديو
أخبار المحافظات

خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
الأزهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين