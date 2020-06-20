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سوريا : تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5 حالات

11:24 ص السبت 20 يونيو 2020
سوريا : تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5 حالات

تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5 حالات

دمشق- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منهم لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل، وواحد قادم من لبنان، ما يرفع عدد الإصابات إلى 198 حالة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن 5 حالات قد تم شفاؤها من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 83 شخصا، فيما بلغت حالات الوفاة 7 حالات.

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