سوريا : تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5 حالات
دمشق- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منهم لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل، وواحد قادم من لبنان، ما يرفع عدد الإصابات إلى 198 حالة.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن 5 حالات قد تم شفاؤها من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 83 شخصا، فيما بلغت حالات الوفاة 7 حالات.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:زيمبابوي: القبض على وزير الصحة في لتربحه من كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
52211
عدد المصابين
-
13928
عدد المتعافين
-
2017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8477948
عدد المصابين
-
4444418
عدد المتعافين
-
452225
عدد الوفيات
إعلان