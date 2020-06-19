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أندونيسيا تسجل 1041 إصابة جديدة بكورونا و34 حالة وفاة

02:02 م الجمعة 19 يونيو 2020
أندونيسيا تسجل 1041 إصابة جديدة بكورونا و34 حالة وفاة

أندونيسيا تسجل 1041 إصابة جديدة

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأندونيسية، اليوم الجمعة، تسجيل 1041 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و34 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال أحمد يوريانتو مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة - خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة (جاكرتا بوست) الأندونيسية - "إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 43 ألفا و803 إصابات، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2373 حالة وفاة".

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس ارتفع إلى 17 آلفا و349 شخصا.

وسجلت العاصمة الأندونيسية جاكرتا 141 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 9 آلاف و655 إصابة، فيما تم تسجيل 207 إصابات في مقاطعة سولاوسي الجنوبية، و140 إصابة في جاوة الشرقية، و84 إصابة في سومطرة الجنوبية، و81 إصابة في بالي، و80 إصابة في جاوة الوسطى.

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اندونيسيا فيروس كورونا

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