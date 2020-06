بعد نسفه.. ماذا نعرف عن مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين؟

كتبت- رنا أسامة:

في تصعيد خطير بين الكوريتين، أعلنت بيونجيانج تفجير مكتب يربطها مع الجارة الجنوبية عند الساعة 14:50 ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، وذلك بعد ساعات من تجديد تهديدها باتخاذ عمل عسكري ضد الجنوب، على خلفية إرسال جماعات مُنشقة في سول منشورات دعائية إلى الشمال.

وقالت وزارة التوحيد في بيونجيانج، الثلاثاء، إنه تم تدمير مكتب الاتصال المشترك مع كوريا الجنوبية بالكامل، في تفجير وصفته بـ"المروع". ونقلت وكالة يونهاب عن مصدر عسكري إنه "تم رصد صعود دخان مصحوبا بانفجار من منطقة مجمع كايسونوج الصناعي داخل حدود كوريا الشمالية".

