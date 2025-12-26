إعلان

كوريا الجنوبية تتعهد بإنهاء التبني الأجنبية في ظل ضغوط الأمم المتحدة

كتب : مصراوي

10:41 ص 26/12/2025

علم كوريا الجنوبية

سول(كوريا الجنوبية)- (أ ب)

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية أنها تعتزم إنهاء عمليات التبني الأجنبية المتضائلة للأطفال الكوريين، بينما أعرب محققو الأمم المتحدة عن "قلقهم البالغ" إزاء ما وصفوه بفشل سول في ضمان تقصي الحقائق والتعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، المرتبطة بعقود من عمليات التبني الجماعية في الخارج.

جاء الإعلان اليوم الجمعة بعد ساعات من نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رد كوريا الجنوبية على المحققين، الذين حثوا سول على وضع خطط ملموسة لمعالجة مظالم الأطفال الذين تم تبينهم والذين تم إرسالهم إلى الخارج بسجلات مزورة أو تعرضوا للإيذاء من قبل آباء أجانب.

ونادرا ما تمت مناقشة هذه القضية على مستوى الأمم المتحدة، بينما تواجه كوريا الجنوبية ضغوطا متزايدة لمواجهة عمليات الاحتيال وسوء المعاملة واسعة النطاق التي شهدها برنامجها للتبني، لاسيما خلال فترة ازدهار في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت ترسل سنويا آلاف الأطفال إلى الغرب.

وقال نائب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية لي سوران خلال إحاطة إعلامية إن البلاد ستتوقف تدريجيا عن عمليات التبني الأجنبية على مدى خمس سنوات، بهدف الوصول إلى الصفر بحلول عام 2029 على أقصى تقدير وذلك في إطار تشديد سياسات الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية.

وكانت كوريا الجنوبية قد وافقت على عمليات تبني أجنبية لـ 24 طفلا في عام 2025، بانخفاض من حوالي 2000 في عام 2005 ومتوسط سنوي أكثر من 6000 خلال ثمانينيات القرن الماضي.

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وزير الصحة كوريا الجنوبية

