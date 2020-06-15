جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 7.9 مليون

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات في العالم تجاوز 7.9 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ سبعة ملايين و 915 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 3.8 مليون شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات 433 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبيرو وفرنسا وألمانيا وإيران وتركيا وتشيلي والمكسيك وباكستان والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.