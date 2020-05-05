القضاء الإيراني يمنح إجازات لأكثر من 114 ألف سجين للوقاية من كورونا
طهران- (د ب أ):
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي عن منح إجازات لأكثر من 114 ألف سجين للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن إسماعيلي القول في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إنه تم منح إجازات لـ 114 ألفا و 193 سجينا بعد دراسة ملفاتهم.
وأوضح أنه تم، في إطار العمل بالعقوبات البديلة عن السجن، تبديل 106 آلاف حكم قضائي بالسجن إلى أحكام بديلة.
وكانت أحدث البيانات المتوفرة تشير إلى أن إيران مددت الإفراج المؤقت عن 85 ألف سجين.
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