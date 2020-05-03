استطلاع دولي يكشف نسب رضا الأوروبيين عن أداء حكومتهم في أزمة كورونا

وكالات

أظهرت نتائج استطلاع دولي نُشرت اليوم السبت، أن الألمان راضون نسبيًا عن أداء المستشارة أنجيلا ميركل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لكن عموما تبين أن مواطني الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد هم الاكثر تشاؤما عموما، والأقل رضاً عن تحرك حكوماتهم للتصدي للأزمة الصحية، وتحديدا الفرنسيين والبريطانيين والايطاليين.

وشمل الاستطلاع الذي أجراه معهد ايبسوس لصالح مركز "سيفيبوف" الفرنسي للأبحاث السياسية، سبع دول هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا والنمسا والسويد ونيوزيلندا، بين 16 و24 أبريل.

وتصدرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاكيندا أرديرن نتيجة الاستطلاع في السؤال المتعلق بتقييم تحرّكات رؤساء السلطة التنفيذية، ونالت 7,8 درجات ولم تتجاوز نسبة منتقديها سبعة في المئة، تلاها المستشار النمسوي سيباستيان كورتز بست درجات ونسبة منتقدين بلغت عشرين في المئة.

ونالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 6 درجات ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 5,6 والايطالي جوزيبي كونتي 5,5 والسويدي ستيفان لوفن 5,2، وإيمانويل ماكرون 4.1، والمستشار النمساوي سيباستان كورز 6.8، وذلك على سلم من صفر إلى عشرات درجات.

وأبدى 26 في المئة من الألمان شكواهم من كيفية إدارة الحكومة للأزمة، وهو مستوى جد متدني مقارنة مع 62 في المئة بفرنسا، و45 في المئة في ايطاليا و39 في المئة في المملكة المتحدة و30 في المئة في السويد و26 في المئة في ألمانيا، لكن النسبة الأقل كانت في نيوزيلندا بـ9 في المئة فقط.

ويعتقد 85% من النيوزيلنديون أن حكومتهم تعاملت بشكل أفضل من الدول الأخرى، كما لم تتجاوز نسبة منتقدي جاكيندا أرديرن سبعة في المئة.

وأعرب 19% من الألمان عن تشاؤمهم إزاء مستقبل البلاد، بينما ارتفع الرقم في فرنسا إلى 43 في المئة، و34 في إيطاليا، و29 في المملكة المتحدة، و13 في النمسا.

وسئل الألمان والفرنسيون والايطاليون والنمساويون عن مقدار رضاهم عن كيفية إدارة الاتحاد الاوروبي لملف فيروس كورونا.

وعلى سلم من صفر الى عشر درجات، أعطى الالمان الاتحاد درجة 4,8 في حين تدنت الدرجة الى 3,2 لدى الايطاليين الذين أصدروا حكما هو الأقسى على الاتحاد.

وحسب آخر الأرقام التي تقدمها الخريطة التفاعلية لصحيفة "بيرلنه مورغن بوست" الألمانية، فعدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا يصل إلى حوالي 164 ألفا، بينهم حوالي 129 ألفا تعافوا، بينما وصل رقم الوفيات الإجمالي إلى 6736 حالة.

ووفق المصدر ذاته، تعدّ إسبانيا أكثر الدول الاوروبية إصابة بحوالي 213 ألفا، متبوعة بإيطاليا بـ209 ألفا، ثم بريطانيا بـ182 ألفا، ثم ألمانيا، وبعدها فرنسا بـ130 ألفا، لكن عدد الإصابات الأعلى موجود في الولايات المتحدة بحوالي 1.1 مليون.