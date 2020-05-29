ترامب: قانون الأمن الذي أقرته الصين في هونج كونج انتهاك سافر

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن قانون الأمن الوطني الذي أقرته الصين، أمس، في هونج كونج انتهاك سافر ومأساة للشعب هناك.

وأضاف في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة "سنفرض عقوبات على مسؤولين في هونج كونج".

وتابع "سننهي المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب الصين"، لافتًا إلى أن الصين لم تلتزم بتعهداتها حول الحكم الذاتي في هونج كونج.

وفي سياق متصل، قال ترامب "سأصدر توجيها لحماية جامعاتنا ومختبراتنا من سرقة المعلومات ومنع دخول أشخاص من الصين يهددون مصالحنا".

وأضاف أن "الصين تججست على الولايات المتحدة طوال سنوات لسرقة اختراعاتها".

وتابع أن تغطية الصين على ما وصفه بـ"فيروس ووهان"، تسبب في جائحة عالمية.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة انهت علاقة واشنطن مع منظمة الصحة العالمية.

وتابع "الصين تتحكم بمنظمة الصحة العالمية".

وأردف "الصين تدعي ملكيتها للعديد من المناطق في بحر الصين الجنوبي".

هذا وتوترت الأوضاع مؤخرًا بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث هدد ترامب في أكثر من مناسبة أنه بصدد اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الصين بسبب تفشي الفيروس.

وأعلن ترامب، أمس الخميس، تمديد الاستعانة بالحرس الوطني في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى منتصف أغسطس المقبل.