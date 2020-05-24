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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب نيوزيلندا

11:33 م الأحد 24 مايو 2020
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب نيوزيلندا

نتيجة زلزال - ارشيفية

ولنجتون - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل، معظم أنحاء نيوزيلندا مساء اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي) دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.

وضرب الزلزال البلاد قبل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على عمق 37 كيلومترا تحت سطح البحر .

وتبع الزلزال عدة هزات ارتدادية من بينها هزة بقوة 3.5 درجة ثم بقوة 3.6 درجة و3.7 درجة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز الزلزال كان بالقرب من بلدة ليفين، على بعد نحو 100 كيلومترا شمالي ولنجتون.

زلزال نيوزيلندا مقياس ريختر

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