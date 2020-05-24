سياسيون في إيطاليا يدعون المواطنين للحذر مع رفع القيود بشأن كورونا

روما - (د ب أ)

مع ارتفاع درجات الحرارة، ورفع القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، نصح سياسيون إيطاليون المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، وإلا فقد يخاطرون بحدوث موجة أخرى من الإصابة بالفيروس.

وكان من المقرر أن يعاد فتح الشواطئ في أنحاء البلاد يوم غد الاثنين، لكن تم فتحها مبكرا في الكثير من المناطق. وأظهرت صور بثها التليفزيون لجنوب إيطاليا الشواطئ في صقلية، على سبيل المثال، مزدحمة، وأن عددا قليلا من المستمتعين بحمامات الشمس يرتدون كمامات.

وفي روما ونابولي وجنوة ومدن أخرى، توجه شباب إلى حانات في المساء، ووقف الكثيرون في جماعات بدون الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي أو ارتداء كمامات.

وعبر سياسيون في روما وفي أنحاء البلاد عن قلقهم إزاء ذلك . وقالت وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي في مقابلة مع راديو "آر تي إل 5ر102" أمس السبت إنه "بعد أن ظلوا في المنزل مدة طويلة للغاية، فقد الشباب الرؤية بشأن الحدود التي كانوا يلتزمون بها".

وفي مدن أخرى، أغلق رؤوساء الإدارة المحلية والعمد حانات في وقت مبكر من المساء، وأعلنت السلطات في ريميني، وهي منتجع على البحر الأدرياتيكي، عن حملات تفتيش مفاجئة لضمان عدم حدوث تجمعات غير قانونية.

وخففت إيطاليا، وهي واحدة من الدول التي أضيرت بشدة جراء الفيروس، قيود الإغلاق في 18 أيار/ مايو، بما يسمح بإعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر، طالما التزم المسؤولون عنها بإجراءات الصحة العامة.

وسيتم إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية غدا الاثنين. وقد يتم السماح للسياح بدخول البلاد اعتبارا من 3 حزيران/ يونيو.

وسجلت إيطاليا 230 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس ونحو 33 ألف حالة وفاة.

غير أن خبراء يعتقدون أن عدد حالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير، ومن المقرر أن يتم البدء في إجراء اختبارات أجسام مضادة لفيروس كورونا للمواطنين غدا الاثنين.

وسيتم إجراء الاختبارات لـ 150 ألف مواطن، لتحديد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وما إذا كان هذا العدد مطابق للإحصاءات الرسمية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد إن الاختبار، الذي ستديره الوزارة وسلطات الإحصاءات بالتعاون مع الصليب الأحمر، سوف يتم في 2000 مكان.

وتهدف الاختبارات لتحديد عدد الذين أصيبوا بالفيروس ولكن بدون أعراض أو من ظهرت عليهم أعراض طفيفة.

وكان قد جرى الاعلان عن الدراسة في أبريل الماضي، والمشاركة فيها طوعية. وسوف يتم التواصل مع من يتم اختيارهم تليفونيا ومطالبتهم بالمشاركة. وسوف يتم الحفاظ على سرية بياناتهم.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت عن إجراء اختبارات أجسام مضادة لفيروس كورونا لنحو 90 ألف مواطن في نيسان/أبريل الماضي. وفي ألمانيا، جرى إرجاء خطط اختبار الأجسام المضادة لـ 30 ألف مواطن حتى سبتمبر المقبل.