الصين: لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 7 إصابات جديدة بينها 4 حالات وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة بينها 4 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82954 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع حالتين في مقاطعة جيلين وحالة في شنجهاي، فيما تم تسجيل الحالات الوافدة من الخارج في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وأضافت أنه تم الإبلاغ أمس عن حالة مشتبه باصابتها بالفيروس وافدة من الخارج في شنجهاي، وخرج 11 شخصا من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78238 شخصا، بينما ازداد عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بمقدار شخصين ليصل إلى 8 أشخاص، فيما مايزال 82 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات بالصين.

وأشارت إلى أنه حتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1704 حالات وافدة مصابة بالفيروس، بينها 1659 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما مايزال 4970 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين تحت الملاحظة الطبية. كما تم أمس تسجيل 18 حالة جديدة دون أعراض بينها حالتان وافدتان من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1055 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و440 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 1024 مريضا في هونج كونج و44 في ماكاو و395 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.