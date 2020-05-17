كوريا الجنوبية تعيد 239 شخصا من مواطنيها في روسيا جراء تفشي كورونا
سول- (أ ش أ):
أعادت كوريا الجنوبية 239 شخصا من مواطنيها من روسيا برحلة مستأجرة وصلت إلى العاصمة الكورية (سول ) اليوم الأحد في ضوء تفشي جائحة فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19) في روسيا.
وهبطت رحلة الخطوط الجوية الكورية - التي رتبتها سفارة كوريا الجنوبية في روسيا - في مطار "إنتشون " الدولي في وقت سابق اليوم ، بعد مغادرة مطار "شيريميتييفو الدولي " في (موسكو) .
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب " الكورية الجنوبية ، أن الطائرة تقل على متنها طلابا كوريين ، ورجال أعمال ، وعائلات العمال الكوريين لدى روسيا.
وتعد هذه ثالث رحلة تنظمها كوريا الجنوبية لإعادة مواطنيها من روسيا ، بعد أن أوقفت روسيا جميع الرحلات الدولية في 27 مارس الماضي بسبب تفشي جائحة" كورونا " .
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
11719
عدد المصابين
-
2950
عدد المتعافين
-
612
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4720188
عدد المصابين
-
1811672
عدد المتعافين
-
313220
عدد الوفيات
إعلان