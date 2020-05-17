أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

كوريا الجنوبية تعيد 239 شخصا من مواطنيها في روسيا جراء تفشي كورونا

12:35 م الأحد 17 مايو 2020
كوريا الجنوبية تعيد 239 شخصا من مواطنيها في روسيا جراء تفشي كورونا

فيروس كورونا

سول- (أ ش أ):

أعادت كوريا الجنوبية 239 شخصا من مواطنيها من روسيا برحلة مستأجرة وصلت إلى العاصمة الكورية (سول ) اليوم الأحد في ضوء تفشي جائحة فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19) في روسيا.

وهبطت رحلة الخطوط الجوية الكورية - التي رتبتها سفارة كوريا الجنوبية في روسيا - في مطار "إنتشون " الدولي في وقت سابق اليوم ، بعد مغادرة مطار "شيريميتييفو الدولي " في (موسكو) .

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب " الكورية الجنوبية ، أن الطائرة تقل على متنها طلابا كوريين ، ورجال أعمال ، وعائلات العمال الكوريين لدى روسيا.

وتعد هذه ثالث رحلة تنظمها كوريا الجنوبية لإعادة مواطنيها من روسيا ، بعد أن أوقفت روسيا جميع الرحلات الدولية في 27 مارس الماضي بسبب تفشي جائحة" كورونا " .

هذا المحتوى من

فيروس كورونا روسيا كوريا الجنوبية كوفيد-19

الخبر التالى:

كورونا في إسبانيا.. الوفيات أقل من 100 خلال 24 ساعة لأول مرة منذ شهرين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة الأيام المقبلة