الإمارات ترسل إمدادات طبية إلى بيلاروسيا لمكافحة كورونا

أبوظبي - أ ش أ

أرسلت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بيلاروسيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيلاروسيا أحمد محمد منقوش قال إن دولة الإمارات وقفت بحزم إلى جانب جميع الدول التي تعمل على احتواء وباء كوفيد-19 وبعثت رسالة إلى العالم، أظهرت فيها أن التضامن يجب أن يتجاوز الأقوال وأن يصبح عملا ملموسا".

وأضاف " نجحت دولة الإمارات في دعم أكثر من نصف مليون من العاملين في المجال الطبي في عشرات الدول حول العالم، مما يدل على التزامنا بمكافحة هذا الفيروس معا".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 523 طنا من المساعدات لأكثر من 45 دولة، استفاد منها أكثر 523 ألفا من العاملين في المجال الطبي.