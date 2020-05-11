حاكم ولاية نيويورك: وفاة 161 شخصاً بكورونا
نيويورك - (أ ش أ/):
أعلن حاكم ولاية (نيويورك) لأمريكية أندرو كومو وفاة 161 شخصاً في مختلف أنحاء الولاية أمس بالتزامن مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح كومو - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الاثنين أن أعداد الوفيات لا تزال مرتفعة، مضيفاً أنه برغم ذلك فإن الرقم "أفضل مما كان عليه"، حيث توفى السبت الماضي 207 أشخاص بالولاية
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