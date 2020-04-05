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كوريا الجنوبية تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:36 ص الأحد 05 أبريل 2020
كوريا الجنوبية تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) إلى 10 آلاف و 237 حالة وذلك بعد تسجيل 81 إصابة إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلن مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي اليوم الأحد أن من بين حالات الإصابة الجديدة، 36 حالة كانت في العاصمة سول وضواحيها، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ عدد الوفيات 183 حالة حتى الآن بزيادة قدرها 6 حالات عن اليوم السابق.

وارتفع عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم تماما إلى 6 آلاف و 463 حالة بعد تعافي 138 شخصا إضافيا.

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