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مسؤول إيراني: دفننا 13 ألفًا في طهران خلال الشهرين الماضيين

02:52 م الخميس 30 أبريل 2020
مسؤول إيراني: دفننا 13 ألفًا في طهران خلال الشهرين الماضيين

فيروس كورونا في ايران

وكالات:

قال أحد أعضاء مجلس مدينة طهران إن العاصمة الإيرانية شهدت عمليات دفن لآلاف الأرواح التي فاضت روحها جراء إصابتها بفيروس كورونا المُستجد، بما يتجاوز الأرقام الرسمية المُعلنة.

وصرّح قال محمد جواد حق شناس، في مقابلة مع صحيفة "آفتاب يزد " اﻹيرانية، الخميس، بأنه تم دفن 13 ألف شخص في العاصمة خلال الشهرين الماضيين.

ووفق الأرقام الرسمية المُعلنة، تخطّت الوفيات الناجمة عن كورونا في إيران الـ 6 آلاف بعد تسجيل 71 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 6028.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 94 ألفا و640 حالة، بعد تسجيل983 حالة جديدة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الخميس.

كما أفاد بارتفاع عدد المتعافين إلى 75 ألفا و 103 حالات، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

فيروس كورونا طهران إيران

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