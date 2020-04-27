الاتحاد الأوروبي ينفي تخفيف لهجته حول المعلومات الصينية المضللة بشأن كورونا

بروكسل - (د ب أ)

نفى مسؤول بالاتحاد الأوروبي، المزاعم التي تفيد بأن تقريرًا يتحدث عن المعلومات الصينية المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) تم تخفيفه بعد ضغوط دبلوماسية من بكين.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الاثنين: "أرفض جملة وتفصيلا وأشكك في أي إشارة أو مزعم أننا في تقاريرنا نرضخ لأي نوع من الضغط الخارجي".

وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي هو أول من يحرص على تفنيد وإثبات المعلومات المضللة، حتى أن التكتل خصص موقعا إلكترونيا يتم تحديثها بشكل منتظم لإعلام الجمهور العام.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الجمعة، نقلاً عن رسائل بريد إلكتروني داخلية من فرع الشؤون الأجنبية بالاتحاد الأوروبي، إن بعض التركيز على الصين جرى تخفيفه بعد تهديدات من دبلوماسيي بكين.

وقال ستانو اليوم الاثنين، إن هناك نسختين مختلفتين من التقرير لأن أحدهما داخليًا خاص بمسؤولي الاتحاد الأوروبي والآخر بيان خارجي.