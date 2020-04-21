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رئيسا وزراء روسيا وفيتنام يبحثان سبل مواجهة وباء كورونا

06:11 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
رئيسا وزراء روسيا وفيتنام يبحثان سبل مواجهة وباء كورونا

ميخائيل ميشوستين

روسيا - (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، مع نظيره الفيتنامي نجوين سوان فوك، اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الصحفي للحكومة الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "أجرى ميشوستين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، نجوين سوان فوك.

وبحث رئيسا الحكومتين آفاق تعزيز التعاون في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على تطوير الاتصالات بين الأطباء المتخصصين ومؤسسات الرعاية الصحية في روسيا وفيتنام".

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد جائحة، وبلغت الإصابات أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم، توفي بينهم نحو171 ألف شخص.

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