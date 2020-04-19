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دراسة: الاقتصاد البريطاني على شفا خسارة حوالي سبعة ملايين وظيفة

10:56 ص الأحد 19 أبريل 2020
دراسة: الاقتصاد البريطاني على شفا خسارة حوالي سبعة ملايين وظيفة

فيروس كورونا في بريطانيا

لندن - أ ش أ

كشفت دراسة بريطانية جديدة النقاب عن أن أكثر من نصف الوظائف في بعض قطاعات الاقتصاد البريطاني ستصبح معرضة للخطر في حالة استمرار الإغلاق في البلاد لفترة إضافية؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وتشير التقديرات الصادرة عن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة "إسكس" البريطانية - إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سيخسر حوالي 6.5 مليون وظيفة على الأقل - أي حوالي خمس إجمالي الوظائف الوطنية - وذلك بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد حاليا.. حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد .

وأفادت الصحيفة بأن العوامل التي أخذتها الدراسة في الاعتبار والتي تتعلق بقدرة الموظفين على العمل من منازلهم، تشير إلى أن بعض القطاعات ستتأثر بمعدلات أقل من غيرها.

يُذكر أن محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، قد أكد - في وقت سابق - ضرورة استعداد بلاده لضربة اقتصادية مع تزايد تداعيات تفشي فيروس "كورونا" .

كما تعهد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك - في مارس الماضي - بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار أمريكي)، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تهيئة الاقتصاد البريطاني؛ لمواجهة التأثيرات الكارثية المحتملة لانتشار فيروس "كورونا " المستجد.

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فيروس كورونا الاقتصاد البريطاني بريطانيا

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