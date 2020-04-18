السعودية: فرض حظر التجوال في أحياء بالأحساء بسبب كورونا

الرياض- (أ ش أ):

أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنه تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي "الفيصلية" و"الفاضلية" في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما وحظر التجوال فيهما على مدار الـ 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال المصدر - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) - إنه تقرر أيضا السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين)، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا.. مشيرا إلى استمرار جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وتؤكد "الداخلية السعودية" أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.