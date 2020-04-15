ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس التونسي أزمة "وباء كورونا"

أبوظبي- (د ب أ):

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آخر مستجدات أزمة "وباء كورونا " العالمية وتداعياتها على مختلف المستويات، في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الاربعاء، أن الاتصال تناول إجراءات البلدين في التعامل مع الفيروس، وآليات التنسيق والتعاون فيما بينهما لاحتواء آثاره السلبية على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها.

وأشار ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال إلى التعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات وتونس في التصدي لخطر "كورونا".

وأكد ضرورة تعزيز التعاضد والتكافل بين الأشقاء العرب، في مجابهة فيروس كورونا واحتواء مخاطره، وتفعيل دور العمل العربي المشترك في هذا الشأن.

من جانبه ، أكد الرئيس سعيد عمق العلاقات بين الإمارات وتونس، وعبر عن تقديره لحرص الإمارات على تقديم الدعم لأشقائها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.

وأثنى على النهج الإنساني الذي تتبعه في التعامل مع الأزمة، متمنياً للشعب الإماراتي السلامة من كل شر.