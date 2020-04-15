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أزمة كورونا تضاعف عدد العائلات الفلسطينية المصنفة تحت خط الفقر

12:04 م الأربعاء 15 أبريل 2020
أزمة كورونا تضاعف عدد العائلات الفلسطينية المصنفة تحت خط الفقر

فيروس كورونا في فلسطين

رام الله- (د ب أ):

قال مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء إن أزمة فيروس كورونا المستجد ضاعفت عدد العائلات المصنفة تحت خط الفقر في الأراضي الفلسطينية.

وذكر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، أن 53 ألف أسرة انخفضت إلى دون خطر الفقر على إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا وأن هذا العدد قابل للزيادة مع نهاية الشهر الجاري.

وأوضح مجدلاني أنه تم البدء في صرف مساعدات نقدية إلى أكثر من 115 ألف أسرة تحت خط الفقر، منهم 80 ألف أسرة في قطاع غزة بزيادة 10 آلاف أسرة عن الدفعة السابقة.

وأفاد بأن المساعدات المقدمة تتم بمساهمة 58 بالمئة من الحكومة الفلسطينية و39% من الاتحاد الأوروبي و3% من البنك الدولي.

من جهتها ، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال المؤتمر، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لممرضين في محافظتي الخليل ورام الله.

وقالت الكيلة إن الحالات المصابة الخاضعة للمتابعة حاليا 227 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن 78 حالة في القدس.

وأضافت أن نسبة المصابين حسب الجنس بلغت 66 بالمئة من الذكور مقابل 34 بالمئة من الإناث، وأن عدد المصابين في صفوف العمال ومخالطيهم بلغ 75 بالمئة ، فيما بلغت نسبة المصابين من العائدين من السفر ومخالطيهم 10 بالمئة، والبقية لفئات مختلفة.

يأتي ذلك فيما أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن جميع المساجد ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية شهر رمضان، على أن تبقى صلوات الجماعة والجمعة معلقة ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

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