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الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بـ80 مليون يورو لمواجهة كورونا

07:52 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بـ80 مليون يورو لمواجهة كورونا

الاتحاد الأوروبي

السودان - (أ ش أ)

أكدت جوتا يوربلينين، مفوضة الشراكات والتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد خصص دعما ماليا للسودان في جهوده لمواجهة جائحة كورونا بمبلغ ٨٠ مليون يورو.

وأجرى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع مفوضة الشراكات والتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي، حيث أبلغته بتخصيص هذا المبلغ للسودان.

وأكدت المسئولة الأوروبية دعمها لجهود السودان في الحصول على عون مالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ذات الإطار.

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الاتحاد الأوروبي مواجهة كورونا جوتا يوربلينين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك صندوق النقد الدولي

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