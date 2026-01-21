وزير السياحة يفتتح الجناح المصري بالمعرض السياحي الدولي بمدريد

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، الجناح المصري المشارك في فعاليات الدورة ال 46 للمعرض السياحي الدولي FITUR 2026، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الأسبانية مدريد.

وشارك في الافتتاح كلا من: السفير إيهاب بدوي سفير مصر في أسبانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، ومحمد محسن مدير وحدة ليبيريا والأمريكتين بالهيئة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والمستشار عمرو المليجي بالسفارة المصرية في إسبانيا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحرص على المشاركة بهذا المعرض سنويا، إذ يعتبر ثالث أكبر البورصات السياحية الدولية وأكبر معرض للدول الناطقة باللغة الأسبانية، بالإضافة إلى أنه يشارك فيه عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية وأوروبية وعربية وأفريقية.

وأكد وزير السياحة، من جانبه، على أهمية المشاركة بهذا المعرض باعتباره واحدًا من أهم البورصات السياحية العالمية ويعتبر مُلتقى للشركاء والمتخصصين في صناعة السياحة والسفر حول العالم.

وأشار "فتحي"، إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها السوق الإسباني ضمن الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة والمصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لافتا إلى أن مصر استقبلت خلال عام 2025 أعلى معدلاتها على الإطلاق في أعداد السائحين الأسبان الوافدين إليها، والتي بلغت نحو 242 ألف سائح أسباني بزيادة قدرها 67% مقارنة بعام 2024.

وقام "الوزير"، عقب الافتتاح، بجولة داخل الجناح المصري المشارك، التقى خلالها بعدد من العارضين المصريين المشاركين بالمعرض، والذين أعربوا عن سعادتهم بما حققت السياحة في مصر من طفرة غير مسبوقة في معدلات الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق السياحية خلال عام 2025.

وتحدث شريف فتحي، عن أبرز التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر في المرحلة الحالية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز مزيد من الشراكة والتعاون مع القطاع السياحي الخاص.

واستمع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم لجذب مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها والتوسع في الترويج للأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، بما يعزز من تنافسيته عالميًا ويؤهله ليكون المقصد السياحي الأكثر تنوعًا على مستوى العالم.

ولفت بيان السياحة، إلى أن الجناح المصري المشارك شهد خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من المهنيين سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، أو لمشاهدة الجناح والديكورات المتميزة له هذا العام، والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به والأفلام التي تبرز المقومات المختلفة والمتنوعة للمقصد السياحي المصري.

وكشف البيان، أنه من المقرر أن يقوم وزير السياحة والآثار، خلال الزيارة، بعقد اجتماعات موسعة على المستويين الرسمي والمهني، مع الجانب الأسباني وكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق الأسباني للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم أعمالهم في مصر، بجانب عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية والدولية لإلقاء الضوء على مستجدات القطاع وإبراز التنوع الذي يشهده المقصد السياحي المصري ومقوماته الفريدة بما يسهم في دفع معدلات الحركة السياحية الوافدة من السوق.

ويذكر أنه يشارك في هذا المعرض أكثر من 156 دولة وأكثر من 9000 شركة عارضة، كما يبلغ عدد زواره حوالي 255 ألف زائر.

