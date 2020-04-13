التحالف العربي: 95 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن

وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، تسجيل 95 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن من قبل المليشيا الحوثية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف، في بيان، مساء اليوم الاثنين، نقلته شبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الخروضات شملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأكد، استمرار التزامه والجيش الوطني اليمني، بوقف إطلاق النار الشامل.