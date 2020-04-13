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التحالف العربي: 95 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن

09:55 م الإثنين 13 أبريل 2020
التحالف العربي: 95 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن

ميليشيا الحوثي

وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، تسجيل 95 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن من قبل المليشيا الحوثية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف، في بيان، مساء اليوم الاثنين، نقلته شبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الخروضات شملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأكد، استمرار التزامه والجيش الوطني اليمني، بوقف إطلاق النار الشامل.

ميليشيا الحوثي السعودية اليمن إطلاق النار

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