قطر الخيرية والمفوضية السامية توقعان اتفاقا لدعم لاجئي الروهينجا ببنجلاديش

كتب : مصراوي

08:25 م 18/01/2026

دكا/ الدوحة - (د ب أ)

وقعت هيئة قطر الخيرية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم مرفقة بملحق لمشاركة البيانات، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينجا في بنجلاديش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد.

وجرى توقيع المذكرة ضمن إطار تعاون موسع يهدف إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجالات الإيواء وإدارة المخيمات، وتوفير المواد الإغاثية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين.

ووقع الاتفاقية عن المفوضية السامية إيفو فريسن ممثل المفوضية في بنجلاديش، بينما وقعها من جانب قطر الخيرية زكريا المطير مدير مكتب قطر الخيرية في بنجلاديش.

وقال فريسن إن تحديات التمويل المتوقعة في عام 2026 ستكون بالغة الصعوبة، مؤكدا أن الشراكات القوية مع المنظمات الإنسانية مثل قطر الخيرية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأوضح أن تعزيز التنسيق بين الجانبين سيسمح بتحديد أولويات المساعدات المنقذة للحياة بشكل أفضل وضمان وصول الموارد المحدودة إلى الفئات الأشد احتياجا.

ومن ناحيته، جدد زكريا المطير التزام قطر الخيرية الراسخ بدعم لاجئي الروهينجا في بنجلاديش، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم هذه تمثل خطوة جديدة لفتح آفاق أوسع للتعاون مع المفوضية.

وتستضيف بنجلاديش منذ عام 2017 ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا وهم مسلمون فروا من ولاية راخين في ميانمار جراء الاضطهاد العرقي.

