المبعوث الأمريكي لسوريا: نقف بثبات خلف عملية دمج قسد بجميع مراحلها

أشاد المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك، بجهود الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" البنّاءة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المبعوث الأمريكي لسوريا خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار يمهد الطريق لحوار وتعاون متجددين نحو سوريا موحدة.

وأشار براك، إلى أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد نقطة تحول ينتقل فيها خصوم الأمس إلى الشراكة بدل الانقسام.

وأكد المبعوث الأمريكي، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا، لافتًا إلى أن العمل الشاق لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية دمج شاملة لقسد يبدأ الآن.

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تقف بثبات خلف عملية دمج قسد بجميع مراحلها في سوريا، مضيفًا: "دعمنا دمج قسد يتم بالتوازي مع حماية مصالحنا في هزيمة تنظيم الدولة ودفع خطة ترمب للسلام بالشرق الأوسط".