"علي شعث" يوقع أول إجراء رسمي له كرئيس للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة

وكالات

وقع الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، على بيان مهمة اللجنة في أول إجراء رسمي له، بعد إعلان البيت الأبيض اعضاء مجلس السلام في قطاع غزة والذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال شعث عبر منشور له على منصة إكس الأحد: "اليوم وباعتباره أول إجراء رسمي لي، اعتمدتُ ووقّعتُ بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تأكيدًا على تفويضنا، وتحديدًا لمبادئ عملنا وأطر مسؤولياتنا".

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية،: "أنه بموجب الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها ترامب، تلتزم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتحويل المرحلة الانتقالية في القطاع إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام".

وأوضح شعث مهام اللجنة الوطنية الفلسطينية، قائلا: "تحت إشراف مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وبدعم ومساندة الممثل السامي لغزة، تتمثل مهمتنا في إعادة بناء قطاع غزة — لا على مستوى بنيته التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبله".

وأكد شعث أن اللجنة ملتزمة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون.

وشدد شعث على أن اللجنة الوطنية الفلسطينية، ستلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية، وستعمل اللجنة الوطنية على بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، واستبدال البطالة بفرص عمل حقيقية تكفل حياة كريمة للجميع.

واختتم البيان قائلا: "إننا نؤمن بأن السلام هو الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتهيئة المسار نحو تقرير المصير وبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار".