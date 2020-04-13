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حوالي 800 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا في قارة أفريقيا

02:44 م الإثنين 13 أبريل 2020
حوالي 800 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا في قارة أفريقيا

فحص عن فيروس كورونا

أديس أبابا - أ ش أ

ذكر الاتحاد الافريقي، اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة بلغ ما يقرب من 800 حالة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة نحو 15 ألف حالة، منذ بدء تفشي الوباء.

وقالت المراكز الافريقية للسيطرة على الأمراض -التابعة للاتحاد الافريقي- عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي عن 14528 حالة (إصابة)، و788 حالة وفاة، و2570 حالة تعافي".

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فيروس كورونا افريقيا الاتحاد الافريقي

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