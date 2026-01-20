إعلان

ترامب: أحب "ملائكة الجحيم" لأنها وفرت لي الحماية

كتب : مصراوي

10:15 م 20/01/2026

دونالد ترامب

كتب- محمود الطوخي
أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عصابة الدراجات النارية سيئة السمعة "ملائكة الجحيم"، مؤكدا أنهم صوتوا لصالحه ووفروا له الحماية، وذلك في سياق مقارنة عقدها للهجوم على المهاجرين الذين رحلتهم إدارته.
وزعم ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن نوعية المهاجرين الذين قامت إدارته بترحيلهم من الولايات المتحدة يجعلون عصابة "ملائكة الجحيم" تبدو وكأنهم "ألطف الناس على وجه الأرض".
وتوقف ترامب للحظة خلال المؤتمر ليعبر عن إعجابه بالعصابة قائلا: "أنا معجب بعصابة ملائكة الجحيم.. لقد صوتوا لي.. لقد حموني بالفعل".
يُعرف عن ترامب حبه لراكبي الدراجات النارية؛ إذ سبق أن انضم إليه "تشاك زيتو" الزعيم السابق للعصابة، في محكمة بمانهاتن العام الماضي.
ومع ذلك، لم يتضح من السجلات ما إذا كانت هذه العصابة قد تعاقدت رسميا من قبل لتوفير الحماية لترامب، وفق ما ذكرته "أسوشيتد برس".
واكتسبت عصابة "ملائكة الجحيم" شهرتها السيئة تاريخيا من واقعة توفير الأمن في حفل موسيقي أقيم عام 1969 في حلبة "ألتامونت سبيدواي" في كاليفورنيا، وهو الحدث الذي تحول إلى مأساة اندلع فيها العنف وأدى إلى سقوط العديد من القتلى.

دونالد ترامب ملائكة الجحيم الدراجات النارية

