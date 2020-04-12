كوريا الجنوبية تطلق فرقة عمل لتطوير لقاح لكورونا

سول - أ ش أ

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن البلاد ستطلق فريقا حكوميا - مدنيا خاصا هذا الأسبوع لدعم تطوير لقاح وعلاج جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي يون جيه-كوان، :"إن ذلك يهدف إلى المساعدة في تسهيل العمل من خلال مراجعة شاملة للأوضاع المتعلقة بتطوير لقاح وعلاج لكورونا واتخاذ القرارات بوتيرة سريعة"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسيشمل الفريق مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الصحة والعلوم والمالية والتجارة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى وزارة الغذاء وسلامة الأدوية والمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية ، كما سينضم إلى فريق العمل خبراء مدنيون.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن دعا الرئيس مون جيه-إن ، إلى تقديم الدعم الحكومي لتطوير دواء ولقاح لكورونا خلال زيارته الأسبوع الماضي لمعهد باستور كوريا، وهو مركز أبحاث متخصص في الأمراض المعدية، يقع في مدينة سونجنام بإقليم كيونجكي.