أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

كوريا الجنوبية تطلق فرقة عمل لتطوير لقاح لكورونا

05:48 م الأحد 12 أبريل 2020
كوريا الجنوبية تطلق فرقة عمل لتطوير لقاح لكورونا

فيروس كورونا

سول - أ ش أ

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن البلاد ستطلق فريقا حكوميا - مدنيا خاصا هذا الأسبوع لدعم تطوير لقاح وعلاج جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي يون جيه-كوان، :"إن ذلك يهدف إلى المساعدة في تسهيل العمل من خلال مراجعة شاملة للأوضاع المتعلقة بتطوير لقاح وعلاج لكورونا واتخاذ القرارات بوتيرة سريعة"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسيشمل الفريق مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الصحة والعلوم والمالية والتجارة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى وزارة الغذاء وسلامة الأدوية والمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية ، كما سينضم إلى فريق العمل خبراء مدنيون.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن دعا الرئيس مون جيه-إن ، إلى تقديم الدعم الحكومي لتطوير دواء ولقاح لكورونا خلال زيارته الأسبوع الماضي لمعهد باستور كوريا، وهو مركز أبحاث متخصص في الأمراض المعدية، يقع في مدينة سونجنام بإقليم كيونجكي.

فيروس كورونا لقاح لكورونا كوريا الجنوبية يون جيه كوان

الخبر التالى:

فنزويلا تمدد تدابير مكافحة كورونا لمدة 30 يوما

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1939

    عدد المصابين

  • 426

    عدد المتعافين

  • 146

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1766855

    عدد المصابين

  • 400708

    عدد المتعافين

  • 108124

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار جمهوري بمد خدمة رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" لمدة عام